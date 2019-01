'Geluiden uit de muur en scheuren, er is iets niet goed met dit gebouw'

DEN HAAG - Bij medewerkers van pizzeria Bella Maria in Den Haag sloeg de schrik zaterdagavond om het hart toen ze vreemde geluiden uit de muur hoorden en een 'grote' scheur zagen. Uit voorzorg belden ze met 112, waarop de brandweer een kijkje is komen nemen.

Een acute gevaarlijke situatie is er niet bij pizzeria Bella Maria aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag, maar uit voorzorg mag er van de brandweer niemand meer in de achterruimte van de pizzeria komen.

Volgens een medewerker worden al geruime tijd geluiden gehoord die zouden wijzen op verschuiving van de fundering. Na aangebeld te hebben bij verschillende instanties is er geen actie ondernomen, tot zaterdagavond. 'Het klinkt als een kleine aardbeving en omdat we eerder al aan de bel hebben getrokken over de staat van dit pand twijfelden we geen moment en hebben gelijk 112 gebeld', zegt een medewerker van de pizzeria.



Iets aan de hand

Volgens een brandweerwoordvoerder is op het eerste oog geen direct gevaar geconstateerd, maar zal de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente verder moeten onderzoeken wat er aan de hand is. Die is zaterdagavond ook door de brandweer opgeroepen om te komen kijken. 'Want er is wel iets aan de hand daar', laat de woordvoerder weten.