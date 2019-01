Eerste NK zwaardvechten in Oegstgeest

OEGSTGEEST - In Oegstgeest was zaterdag een bijzonder toernooi: het eerste Nederlands Kampioenschap zwaardvechten. Dat gebeurt met echte zwaarden. En al zijn de punten en scherpe randen er afgehaald, het gaat toch om echte gevechten met echte wapens. De organiserende zwaardvechtschool Historisch Vrijvechten Nederland (HVN) wist ook nog een paar medailles in de wacht te slepen.

'Zwaardvechten is gebaseerd op oude manuscripten,' vertelt Micha Morales van de nationale H.E.M.A-bond. Dat staat voor Historical European Martial arts, ofwel historische Europese vechtsport. 'Vroeger moesten ridders ook leren vechten, en de leermeesters hebben gelukkig veel opgeschreven.'

Veel van die historische boeken zijn opnieuw uitgegeven, compleet met tekeningen van posities om te staan of het zwaard vast te houden. 'Ja, die oefen ik wel voor de spiegel,' vertelt Henric Jansen, lid van HVN en tweede van het toernooi in de categorie langzwaard. Hij is lid geworden omdat 'elk jongetje dat toch wil?' Ties Kool, ook van HVN, eindigt achter Jansen als derde met het langzwaard.



Historie

Maar ook vrouwen zijn actief in de sport, zoals Beryl Prenen, ook lid van HVN. 'ik ben ooit meegenomen door een vriendin, zij is weer vertrokken en ik ben gebleven. Ik studeer geschiedenis, vandaar dat ik me ertoe aangetrokken voelde.'

Ze vindt het 'ontzettend vet' dat er voor het eerst een NK is. 'Dit is mijn eerste toernooi, en het gaat boven verwachting goed.' Prenen sleept een vierde plek in de wacht met het langzwaard.



Veel zwaarden

Er zijn veel soorten zwaarden, vertelt Micha Morales: 'Naast het langzwaard is er de rapier, de degen, nou ja, noem maar op, alles wat je in een museum ziet.' Toch is het wat de deelnemers betreft een echte sport, en niet een soort riddertje spelen. 'Het is heel fysiek, een echte contactsport,' aldus Morales.

De duels duren tijdens dit toernooi twee minuten. Elke keer als iemand een rake stoot uitdeelt wordt het spel stilgelegd zodat de jury punten kan toekennen. Wie na twee minuten de meeste punten heeft wint. Soms weet een speler binnen een paar seconden de tegenstander te raken, soms duurt het wel tien seconden voor de scheidsrechter het spel stillegt.



Score

Alleen een slag met de snede telt, wie met de platte kant slaat scoort niet. En een slag op hoofd op lichaam levert meer punten op dan het raken van een arm of been. Soms oordeelt de jury dat er niet genoeg overtuiging in een klap zat, dan is er geen score.

De deelnemers hopen dat er meer mensen zullen gaan meedoen met de sport. 'Het is een leuke groep mensen,' zegt Morales, 'en ja, zwaardvechten, wie wil dat nou niet?'