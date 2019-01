Rotterdam The Hague Airport en alle toegangswegen tijdelijk afgesloten na bommelding

DEN HAAG - Rotterdam The Hague Airport, Worldhotel Wings Rotterdam en alle toegangswegen naar de luchthaven zijn zaterdagavond gesloten geweest in verband met een bommelding. Honden van de explosievenopruimingsdienst van de Koninklijke Marechaussee hebben in het hotel gezocht naar mogelijke explosieven. Er werd niets aangetroffen.

Een telefoontje naar Worldhotel Wings Rotterdam is aanleiding voor de actie van de Koninklijke Marechaussee. 'De persoon die het telefoontje naar het hotel pleegde had het over een bom die zou afgaan. Daarop is het complete hotel ontruimd, maar ook het vliegveld en alle wegen er naartoe', zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Ook alle mensen die op het vliegveld aanwezig waren mochten niet blijven. 'Dat waren er niet veel, maar iedereen moest weg. Ze zijn opgevangen op plekken in de buurt. Het heeft ook geen zin om deze kant op te komen want alles is afgesloten', aldus de woordvoerder.



Onderzoek

Het hotel en de omgeving zijn rond 21.15 uur weer vrijgegeven. De Marechaussee doet verder onderzoek naar de bommelding.