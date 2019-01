Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tientallen woningen ontruimd in Bodegraven na actie verwarde man Foto: Mediatv I Boesemsingel in Bodegraven is door de politie afgesloten

BODEGRAVEN - Bewoners van enkele tientallen woningen moesten zaterdagavond hun huis uit na een melding dat mogelijk een verwarde man de gaskraan in zijn woning had opengedraaid. Een onderhandelaar van de politie is ter plaatse geweest.

De omgeving van de Boesemsingel werd uit voorzorg ruim afgezet door de politie. De bewoners die hun huis uit moesten zijn opgevangen in een portiek van een van de flats in de buurt zodat ze droog konden zitten. Inmiddels kunnen ze weer terug naar hun huis. Na een meting is er geen gaslucht in de buurt van de woning aangetroffen. De mogelijk verwarde man is zelf naar buiten gekomen en is naar de Opvang Verwarde Personen gebracht. De afzetting van de Boesemsingel is inmiddels ook opgeheven.