Onstuimige zondagavond verwacht: windstoten tot 100 kilometer per uur

REGIO - Zware windstoten zijn in aantocht voor de Zuid-Hollandse kust. Het KNMI verwacht zondagavond windstoten tot 100 kilometer per uur. Vooral automobilisten kunnen hinder ondervinden.

Het is overdag al onstuimig met buien waarbij ook onweer mogelijk is. In de middag wordt het tijdelijk wat rustiger, maar in de avond trekt een nieuw regengebied onze regio binnen en neemt de wind flink toe tot windkracht 8.

Vanaf 20.00 uur kunnen windstoten van rond de 100 kilometer per uur voorkomen. Verder landinwaarts komen de windstoten uit tussen de 75 en 90 kilometer per uur. De waarschuwing geldt tot maandagochtend 8.00 uur.

