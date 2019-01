80-jarige vrouw met rollator beroofd

DEN HAAG - Een 80-jarige vrouw is aan het Isabellaland in Den Haag overvallen. De oudere vrouw liep met haar rollator bij de ingang van haar flat toen de overvaller toesloeg.

De overvaller ging ervandoor met de handtas van de vrouw. 'Mevrouw is erg ontdaan en doet nu bij ons aangifte', aldus de politie op Facebook.

De dader is nog spoorloos. De politie is op zoek naar een lichtgetinte man van ongeveer 1.80 meter lang. Hij was gekleed in een donkere jas en droeg een beige muts.