Deel Den Haag Centraal tijdelijk ontruimd vanwege verdacht pakketje

Den Haag Centraal is gedeeltelijk ontruimd na vondst verdacht pakketje (Foto: Ginopress)

DEN HAAG - Een deel van station Den Haag Centraal is zondagmiddag tijdelijk ontruimd vanwege de vondst van een verdachte koffer. Na onderzoek door de explosievenopruimingsdienst bleek het loos alarm.

De sporen 1 tot en met 4 werden uit voorzorg ontruimd. 'Alle afzettingen worden weer opgeheven. In dergelijke gevallen neemt de politie geen enkel risico en wordt ruim afgezet tot duidelijk is wat de inhoud van het pakket is', aldus de politie.

Tussen Den Haag Centraal en Rotterdam reden de treinen ruim een uur niet. Ook reden er geen intercity's tussen Den Haag Centraal en Gouda. Het treinverkeer rijdt rond 14.00 uur weer zoals normaal.