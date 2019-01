Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dertigste editie Kauwe Klauwe: 'Mijn Puch is mijn billenmaatje' Kauwe Klauwe 2019 (Foto: Mark Kool) Kauwe Klauwe 2019 (Foto: Richard Mulder) Kauwe Klauwe 2019 (Foto: Richard Mulder) Kauwe Klauwe 2019 (Foto: Richard Mulder) Kauwe Klauwe 2019 (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - In Den Haag hebben meer dan 200 liefhebbers van Puch en Tomos brommers zich verzameld voor de Kauwe Klauwe 2019. De liefhebbers kwamen op Scheveningen samen voor de start van de rit. 'Het is mijn billenmaatje', zegt organisator Olga Kat over haar geliefde Puch. Toch was de dertigste editie mogelijk ook de laatste editie vanwege nieuwe milieuregels.

Den Haag overweegt namelijk om de vervuilende brommers vanaf 2020 niet meer toe te staan in de stad. Al is de kogel nog niet definitief door de kerk, zo laat wethouder Liesbeth van Tongeren weten. Ze noemt schone lucht belangrijk, maar wil nog niet laten weten of de brommers vanaf volgend jaar niet meer welkom zijn. In Amsterdam is er al een verbod op de brommers. De deelnemers konden met zijn of haar Puch of Tomos een gratis volle tank krijgen bij een benzinestation op Scheveningen. De rondrit door de Hofstad eindigde op het Plein.