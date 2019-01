Zesdaags proces 'Haagse heroïnefamilie' van start

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag start maandag met het proces tegen de 'Haagse heroïnefamilie.' Voor de zaak zijn maar liefst zes dagen uitgetrokken. Justitie denkt dat de 12 verdachten een criminele organisatie vormden die verantwoordelijk was voor de productie en handel van minstens 500 kilo heroïne en witwassen.

Eind oktober 2017 rolde de politie de groep op. 250 agenten deden invallen in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Maasdijk en Bleiswijk. Daar werd in een garage een compleet drugslab gevonden. In een cafe in Den Haag, waar de verdachten vaak samen zouden komen, werd cocaïne gevonden en daarom gelijk gesloten door de gemeente.

Onder de verdachten vijf Haagse broers van Turkse afkomst en hun zwager. In april werden de laatste vijf leden van de groep voorlopig vrijgelaten.



Grote hoeveelheden azijnzuuranhydride

De groep speelde zich in de kijker bij de autoriteiten door de grote hoeveelheden azijnzuuranhydride die werden afgeleverd bij een komkommerkwekerij. Terwijl die stof daar normaal niet gebruikt wordt om komkommers te telen. Het zuur wordt ook gebruikt om heroïne of morfine te maken.

Justitie berekende dat de verdachten met de geleverde hoeveelheid azijnzuuranhydride in 2017 ruim 1500 kilo heroïne produceerden. Volgens het OM werd er 'avond na avond heroïne geproduceerd, waardoor er tonnen per avond werden verdiend.'



Ook leverancier terecht

Samen met de 11 verdachten staat ook een grondstoffenleverancier terecht uit Oosteind, dat valt onder Brabantse gemeente Oosterhout. De man zou de -op zich legale stof - in grote hoeveelheden aan de familie verkocht hebben. Het OM vindt dat hij had moeten weten dat zulke grote hoeveelheden gebruikt zouden worden voor het maken van drugs.

Als alles volgens de planning verloopt worden maandag en dinsdag de in de zaak feiten besproken. Het Openbaar Ministerie komt woensdag met strafeisen. Donderdag en vrijdag komen de advocaten aan het woord en kunnen partijen op elkaar reageren. De zaak eindigt op dinsdag 5 februari, zoals altijd met het laatste woord voor de verdachten.

LEES OOK: Haagse 'heroïnefamilie' weer op vrije voeten