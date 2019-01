Meerdere gewonden bij instorting pand na explosie

DEN HAAG - In de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is door een ontploffing de voorgevel van een portiekwoning volledig ingestort. Tot dusver zijn er negen gewonden bekend, waarvan er zeven zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie mensen zijn uit de huizen gehaald, er ligt nog ten minste één persoon onder het puin. Die persoon staat in contact met de hulpdiensten, die zich opmaken voor een reddingsactie in het instabiele pand.

De explosie vond plaats rond vier uur 's middags. De brandweer gaat er vanuit dat een gasexplosie de oorzaak is. Het gas is in de buurt is afgesloten. Volgens de brandweer zijn er drie mensen onder het puin vandaan gehaald en aan de ambulancedienst overgedragen. Een vrouw is met een hoogwerker uit het pand gehaald. De overige zes (licht)gewonden bevonden zich niet onder het puin.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer de Speciale Technische Hulpverlening vanuit Alphen aan den Rijn en het Gelderse Beusichem. Die speciale teams hebben het pand onderzocht met speurhonden, en werken aan een reddingsplan om de laatste persoon onder het puin vandaan te halen. Dit moet gebeuren met grote voorzichtigheid, wegens de instabiele staat van de portiekwoning. Volgens de brandweer laat de situatie van de persoon het toe om eerst een goed plan op te stellen. Zodra er een goed plan op tafel ligt, grijpen zij in.



Schade groot

De gevel van de woning en het bijbehorende portiek ligt er volledig uit. Vloeren in de portiekwoning zijn ingestort. Van een aanliggende woning is de muur verwrongen en gescheurd. Aan de overkant van de straat zijn de ruiten gebarsten. De hele straat ligt bezaaid met glas.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke zegt dat de explosie in Jan van der Heijdenstraat in Den Haag 'verschrikkelijk is voor de direct betrokkenen'. Veel is nog onduidelijk, zegt ze in een eerste reactie. Zij gaat later op zondagavond naar de rampplek. Maar eerst laat ze zich door hulpdiensten bijpraten in het politiegebouw De Yp, zo liet een woordvoerster weten.