Pand ingestort in Jan van der Heijdenstraat Den Haag Foto: District8

DEN HAAG - In de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is door toedoen van een ontploffing de voorgevel van een woning volledig ingestort. Het is nog onbekend hoeveel personen er aanwezig waren in de woningen en of er mensen onder het puin liggen. Ook de oorzaak van de ontploffing is onduidelijk. Mogelijk zijn er schadelijke stoffen vrijgekomen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Een traumahelikopter en meerdere ambulances uit de regio zijn ter plaatse.

Later meer