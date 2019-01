Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Explosie in Den Haag, geslaagde redding na urenlang puinruimen Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is zondag door een gasontploffing een enorme ravage ontstaan. Tien mensen zijn gewond geraakt. Vier van hen zijn onder het puin van de woning vandaan gehaald. Een van hen na een reddingsoperatie van bijna acht uur. Lees alles hierover in ons liveblog terug.