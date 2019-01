Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Explosie in Den Haag, hulpdiensten doen reddingspoging man onder puin Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is door een ontploffing een enorme ravage ontstaan. Zeker negen mensen zijn gewond geraakt. Drie mensen van hen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er ligt zeker nog een persoon onder het puin. Volg hier de laatste ontwikkelingen rond de explosie.