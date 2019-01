Burgemeester Krikke: Explosie verschrikkelijk voor betrokkenen

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke zegt dat de explosie in Jan van der Heijdenstraat in Den Haag 'verschrikkelijk is voor de direct betrokkenen'. Ze is zondagavond aanwezig op de rampplek.

'Wat wel duidelijk is, is dat mensen, hun huizen en hun bezittingen getroffen zijn. Dat is voor direct betrokkenen verschrikkelijk. De impact van de klap is enorm. De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen', zo zegt de Haagse burgemeester in een eerste reactie.

Burgemeester Krikke heeft zich eerst door hulpdiensten laten bijpraten in het politiegebouw De Yp. Daarna is ze naar de rampplek vertrokken. 'Hierna ga ik naar de slachtoffers', vertelt Krikke. Zij zijn ondergebracht in een hotel.



Hulpverleners gesproken

Burgemeester Krikke vertelt dat de hulpverleners ook ontdaan zijn. 'Ik vind dat ze geweldig werk doen', aldus de burgemeester. 'Ze doen ontzettend hun best en lopen zich het vuur uit de sloffen. Daar heb ik groot respect voor.'

De gemeente gaat morgen naar de woningen kijken. Dan wordt bepaald of mensen wel of niet terug kunnen. 'Maar eerst moet de reddingsactie achter de rug zijn.'