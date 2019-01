Deel dit artikel:













Zeker tien gewonden bij instorting pand na explosie Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is door een ontploffing de voorgevel van een portiekwoning volledig ingestort. Daarbij zijn tien mensen gewond geraakt, waarvan er acht naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eén van hen is even na middernacht gered.

De explosie vond plaats rond 16.00 uur. De brandweer gaat ervan uit dat een gasexplosie de oorzaak is. Het gas in de buurt is afgesloten. Volgens de brandweer zijn er vier mensen onder het puin vandaan gehaald en aan de ambulancedienst overgedragen. Een vrouw is met een hoogwerker uit het pand gehaald. De overige zeven (licht)gewonden bevonden zich niet onder het puin. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer de Speciale Technische Hulpverlening vanuit Alphen aan den Rijn en het Gelderse Beusichem. Die speciale teams hebben het pand doorzocht met speurhonden en zijn uren bezig geweest om het laatste slachtoffer te bevrijden. Dat moest gebeuren met grote voorzichtigheid, vanwege de instabiele staat van de portiekwoning. De man, Sherwien, woont met zijn ouders op de begane grond. Ook zij raakten gewond: zijn moeder verkeert in shock en zijn vader heeft brandwonden opgelopen. Beiden zijn in het ziekenhuis.

Schade groot De gevel van de woning en het bijbehorende portiek ligt er volledig uit. Vloeren in de portiekwoning zijn ingestort. Van een aanliggende woning is de muur verwrongen en gescheurd. Aan de overkant van de straat zijn de ruiten gebarsten. De hele straat ligt bezaaid met glas. Burgemeester Pauline Krikke zegt dat de explosie in Jan van der Heijdenstraat in Den Haag 'verschrikkelijk is voor de direct betrokkenen'. Veel is nog onduidelijk, zegt ze in een eerste reactie. Nadat zij zich eerst door hulpdiensten liet bijpraten in het politiegebouw De Yp, bezocht zij de Jan van der Heijdenstraat om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. In de buurt van de explosie zijn twintig huizen ontruimd. Burgemeester Krikke zegt dat voor opvang in een hotel wordt gezorgd. Enkele tientallen mensen maken gebruik van die mogelijkheid. LEES OOK: Sherwien (28) uren na explosie onder puin vandaan gehaald