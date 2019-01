Deel dit artikel:













IN BEELD: Ravage in Jan van der Heijdenstraat na instorting pand Foto: Regio15 Foto: ANP Foto: ANP Foto: Mark Kool Foto: Regio15 Foto: Mark Kool Foto: Regio 15 Foto: Regio 15 Foto: District8

DEN HAAG - Een ravage in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Een pand stortte daar vanmiddag in na een explosie. Er zijn zeker negen gewonden. De situatie in beeld.