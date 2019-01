Deel dit artikel:













Man die nog onder puin ligt is 28-jarige Sherwien Foto: Omroep West / Sander Knura

DEN HAAG - De man die nog onder het puin in de Haagse Jan van der Heijdenstraat ligt, is een 28-jarige Hagenaar Sherwien. Dat vertelt familie van de man tegen Omroep West. Sherwien woont met zijn ouders op de begane grond van het pand. Zij raakten ook gewond tijdens de explosie in de portiekwoning. Hulpdiensten staan in contact met de man en plannen een reddingsactie.

De man zou zich in zijn slaapkamer bevinden. Wegens de instabiele staat van de constructie, moet de reddingsactie erg voorzichtig gebeuren. Volgens de brandweer liet de situatie Sherwien het toe om eerst een plan op te stellen dat veilig is voor de man en de hulpdiensten. De hulpdiensten proberen Sherwien terwijl ze het pand stutten te redden. De brandweer gaat er vanuit dat Sherwien de laatste persoon is die zich nog in het pand bevindt. Na de actie gaan zij het hele pand nogmaals doorzoeken met honden. Volg hier alle ontwikkelingen rond de explosie in de Haagse Jan van der Heijdenstraat