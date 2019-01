Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VIDEO: Bekijk de uitzending van TV West Sport Foto: Orange Pictures

REGIO - In verband met de explosie in een gebouw aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is TV West Sport nog niet op televisie te zien geweest. Hieronder kun je de uitzending met samenvattingen uit het amateurvoetbal alsnog bekijken.

Later op de avond is de uitzending wel te zien op TV West.