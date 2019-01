Verdachten overval huis Van Barneveld horen uitspraak van de rechter

De drie verdachten in de rechtbank | Tekening: Theresa Hartgers

DEN HAAG - De drie mannen die verdacht worden van een overval op het huis van darter Raymond van Barneveld horen maandag het oordeel van de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) tot vijf jaar cel tegen de de drie Amsterdammers (24, 24 en 25 jaar oud).

Het drietal heeft bekend dat ze in juni vorig jaar de woning overvielen. Ze waren, volgens eigen zeggen, stomdronken en wilden inbreken. De keuze voor het huis van Van Barneveld was toevallig, aldus de verdachten. Zij dachten dat de bewoners op vakantie waren omdat de rolluiken dicht waren.

Raymond van Barneveld was op het moment van de overval in het buitenland. Zijn vrouw Silvia was wel thuis. Zij liep de drie tegen het lijf en zou bij de overval aan haar haren van de trap zijn getrokken. Ook werd ze geschopt, geslagen en werd de ketting van haar nek getrokken, volgens justitie.



'Gedreigd haar dood te schieten'

Een van de overvallers zou daarbij ook gedreigd hebben haar dood te schieten als ze hem niet de kluis zou wijzen. Uiteindelijk vluchtte Silvia van Barneveld met alleen een handdoek om het huis uit. De overvallers gingen er vandoor met onder meer een tas, een iPad en oorbellen.

Tijdens de zitting vertelde de dochters van Silvia namens hun moeder, dat zij 'doodsangsten had uitgestaan'. De overval had nog altijd een grote impact op haar leven, volgens Van Barneveld.



Verdachten: 'geen geweld'

De drie verdachten blijven ontkennen dat er geweld gebruikt is. Justitie vindt het bewezen dat twee verdachten wel degelijk geweld gebruikten, tegen hen eiste het OM 5 jaar cel en 3 jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tegen de derde verdachte werd 300 dagen cel geëist waarvan 123 dagen voorwaardelijk.

De rechtbank doet maandag om 13.00 uur uitspraak.

