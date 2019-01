Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sherwien (28) uren na explosie onder puin vandaan gehaald Foto: Regio15

DEN HAAG - De 28-jarige Sherwien is na een urenlange reddingsoperatie onder het puin in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag vandaan gehaald. De man kwam zondagmiddag bekneld te zitten toen een pand in de straat instortte na een explosie.

Nadat een eerdere reddingspoging mislukte, zette de brandweer een sloopkraan in. Busjes werden opzij gesleept en brokstukken werden verplaatst. Uren na de explosie hebben de hulpdiensten Sherwien onder het puin vandaan gered. Er is nog niets bekend over de ernst van zijn verwondingen.

Gewonden Sherwien woont met zijn ouders op de begane grond van het pand in de Jan van der Heijdenstraat. Zij raakten ook gewond tijdens de explosie en liggen in het ziekenhuis. Dat vertelde de neef van Sherwien aan Omroep West. Bij de ontploffing raakten ook negen andere mensen gewond. Drie van hen moesten ook onder het puin vandaan gehaald worden. LEES OOK: Burgemeester Krikke: Explosie verschrikkelijk voor betrokkenen