West Wekker: hoe nu verder na de Haagse explosie? De portiekwoning in de Jan van der Heijdenstraat na de verwoestende explosie. Bron: ANP.

DEN HAAG - Goedemorgen! Na een urenlange reddingsoperatie is de 28-jarige Sherwien onder het puin in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag vandaan gehaald. Bij de ontploffing raakten ook negen andere mensen gewond. Drie van hen moesten ook onder het puin vandaan gehaald worden. En verder in wekker: de verdachten van de overval op het huis van Raymond van Barneveld horen vandaag hun straf.



Wat kan je verwachten vandaag?





Het is de dag nadat de Jan van der Heijdenstraat werd opgeschrikt door een explosie, waarbij tien gewonden vielen en de complete voorgevel van een portiekwoning werd weggeblazen. Nu alle gewonden in veiligheid zijn gebracht, zal er vermoedelijk meer duidelijk worden over de totale schade, aan zowel mensen als de buurt.

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond de overval op het huis van Raymond van Barneveld. De vrouw van de darter raakte afgelopen zomer bij die overval lichtgewond. De drie verdachten ontkennen dat zij geweld hebben gebruikt bij de overval, maar het OM heeft tot 5 jaar cel geëist.

De mannelijke Glennis Grace wordt hij genoemd: William Janz is docent Nederlands bij mbo Rijnland en staat in de halve finale van het Got Talent España, de Spaanse equivalent van Holland's of America's Got Talent. Vanavond wordt de kwartfinale uitgezonden.

Twee mannen die worden verdacht van het martelen van een Rijswijker verschijnen vandaag voor de rechter. De man van 33 uit Spijkenisse en de man van 44 uit Amsterdam zouden tijdens een grove overval op 10 februari 2017 een man in zijn Rijswijkse woning hebben afgeperst door middel van waterboarding.



Het weer : het waait eerst nog hard, maar later op de dag gaat de noordwestenwind afnemen. Het blijft wisselvallig met wolkenvelden en enkele (hagel)buien. In de middag hebben we ook een beetje zon. Het wordt maximaal 6 graden.





En dit moet je nog even weten:





Rond vier uur gistermiddag werd de Jan van der Heijdenstraat volledig op zijn kop gezet toen er in een portiekwoning een gasexplosie plaatsvond. Tien mensen raakten gewond toen de hele voorgevel van het pand uit zijn voegen barstte. De 28-jarige Sherwien, die op de begane grond woont, zat urenlang vast in de kruipruimte van zijn huis. Via een eerste reddingsactie konden de hulpdiensten hem niet bevrijden uit het gevaarlijk instabiele gebouw, maar nadat het bovenliggende puin met een kraan werd verwijderd, kon hij om XXXXXX alsnog worden gered. HOE IS HET NU MET HEM?