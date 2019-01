Deel dit artikel:













Urenlange reddingsoperatie en verwoestende gasexplosie Foto: District8

DEN HAAG - Heel Den Haag was zondag in de ban van de reddingsoperatie van de 28-jarige Sherwien. De Hagenaar kwam onder het puin tijdens een explosie in het pand van zijn woning in de Jan van der Heijdenstraat. Het is zondagmiddag 16.10 uur als de explosie in de Haagse wijk Laak plaatsvindt. De knal is tot in de wijde omgeving te horen. De brandweer gaat ervan uit dat het veroorzaakt is door een gasexplosie.

De gevel van de woning en het bijbehorende portiek ligt er volledig uit. Vloeren in de portiekwoning zijn ingestort. En van een aanliggende woning is de muur verwrongen en gescheurd. Aan de overkant van de straat zijn ruiten gebarsten. De hele straat ligt bezaaid met glas. Een grote reddingsoperatie komt op gang. Er zijn speciale hulpdiensten aanwezig, onder meer de Speciale Technische Hulpverlening vanuit Alphen aan den Rijn en het Gelderse Beusichem. Die speciale teams hebben het pand doorzocht met speurhonden. Al snel weet de brandweer drie mensen uit het puin van het pand te redden. Een vrouw is met een hoogwerker uit het pand gehaald.

Reddingshond brengt portofoon Bij verdere controle van het pand vindt de brandweer nog één slachtoffer diep onder het puin. Dat blijkt de 28-jarige Sherwien te zijn. Hij woont met zijn ouders op de begane grond. Ook zij raken gewond: zijn moeder verkeert in shock en zijn vader heeft brandwonden. Ze zijn allebei in het ziekenhuis. De brandweer zegt dat Sherwien vermoedelijk door de vloer van de woonkamer van het huis is gezakt. Hij lag bijna acht uur lang in een soort kruipruimte. Een reddingshond wist hem uiteindelijk te bereiken en bracht hem een portofoon. Op die manier hadden de reddingswerkers contact met hem. De reddingsoperatie moest gebeuren met grote voorzichtigheid, vanwege de instabiele staat van de portiekwoning. Gevaarlijke operatie





Ondertussen zijn uit veiligheidsoverwegingen twintig huizen ontruimd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vertelt dat voor opvang in een hotel is gezorgd. Ongeveer dertig mensen maken gebruik van die mogelijkheid. Ook huisdieren zijn er welkom. Een eerste reddingspoging om Sherwien onder het puin vandaan te halen mislukt en de brandweer zet een sloopkraan in. Busjes worden opzij gesleept en brokstukken verplaatst. Er wordt heel voorzichtig gewerkt, want ook voor de reddingswerkers zelf is het een gevaarlijke operatie.

En dan eindelijk rond middernacht - nadat hij bijna acht uur onder het puin heeft gelegen - wordt Sherwien op een oranje brancard uit het pand gedragen. Er klinkt een zacht applaus van de omstanders. De 28-jariege Hagenaar wordt per ambulance onder politie-escorte naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

