Grote brand in Haagse Scheepmakersstraat Brandweer | Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - In de Scheepmakersstraat in Den Haag woedt een grote brand in een meubelopslag. De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Woningen boven en naast de opslag zijn ontruimd, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Naast de meubelopslag bevindt zich het Stayokay hostel. De 89 gasten die daar verbleven moesten het gebouw verlaten. Na enige tijd op straat gestaan te hebben werden ze met bussen naar station Hollands Spoor gebracht, zodat ze wat droger stonden.