Stayokay hostel Den Haag ontruimd na brand

DEN HAAG - In de Scheepmakersstraat in Den Haag heeft een grote brand in een meubelopslag gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. Woningen boven en naast de opslag zijn ontruimd, meldt een woordvoerder van de brandweer. Naast de meubelopslag bevindt zich het Stayokay hostel. De 89 gasten die daar verbleven moesten het gebouw verlaten.

Rond 8.00 uur was de brand onder controle, meldt de brandweer. Er is niemand gewond geraakt, een kat is gered uit een woning boven de meubelopslag. De brandweer is nog aan het nablussen, maar kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.

De hotelgasten stonden enige tijd op straat. Daarna werden ze met bussen naar station Hollands Spoor gebracht, zodat ze wat droger stonden. Twee personen zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de brandweer. Ze hadden last van rookinhalatie.

Voordat er met blussen begonnen kon worden moest de gasaansluiting worden afgesloten. De brand was lastig te bestrijden, omdat er veel brandbaar materiaal in het pand zit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



Burgemeester ook ter plekke

Burgemeester Pauline Krikke is ook bij de brand aanwezig. Eerder bezocht ze de opgevangen gasten van het hostel. 'Die mensen moesten halsoverkop hun bed uit, gelukkig zien de meesten daar nog wel het avontuur van in, maar het was toch schrikken.'

Krikke heeft een korte nacht gehad omdat ze zondagavond ook in de Jan van der Heijdenstraat was waar een explosie plaatsvond. 'Maar dat is geen probleem, ik heb vooral veel respect voor de hulpdiensten die de hele tijd in touw zijn.'



Niet de eerste brand in Scheepmakersstraat

Veel Hagenaars kunnen zich de grote brand in Pension De Vogel nog herinneren. In de nacht van 15 op 16 september 1992 kwamen toen elf mensen om het leven. Vijftien mensen raakten gewond. Pension De Vogel was een opvanghuis in de Scheepmakersstraat voor daklozen en mensen met sociale problemen.

Na de brand bekende een van de bewoners brand te hebben gesticht, nadat ze al eerder had gedreigd het gebouw in brand te steken. Ze had wat benzine gekocht bij een tankstation en nadat de beheerder van het gebouw om half vier 's ochtends was vertrokken had ze haar kamer in brand gestoken.



Pand voldeed niet aan de regels

Na de brand kreeg de gemeente Den Haag veel kritiek vanwege het gedogen van de situatie. Bij de brandweer was bekend dat Pension De Vogel niet voldeed aan alle regels. Zo waren er geen brandmelders, brandtrappen en vuurvaste afscheidingen tusse de kamers. De beheerder beloofde het pand te renoveren en daarom mochten de eerste en tweede verdieping gebruikt worden.

Voor de zolderverdieping was geen vergunning afgegeven en juist daar vielen de dodelijke slachtoffers. Na de brand kwam de gemeente Den Haag met strikte maatregelen en controles voor pensions en huurwoningen, die landelijke navolging kregen.