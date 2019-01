Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HTM tram 1 rijdt om vanwege explosie Jan van der Heijdenstraat Reizigers in tram HTM | Foto: ANP

REGIO - Vanwege de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag rijdt HTM tram 1 voorlopig een aangepaste route. Vanuit Delft rijdt lijn 1 naar halte Herenstraat in Rijswijk en dan via de route van tram 15 naar halte Van Musschenbroekstraat. Vervolgens van halte Leeghwaterplein naar de Gravenstraat in Den Haag. Tram 1 stopt niet bij halten: Broeksloot (alleen richting Gravenstraat), Lorentzplein, Oudemansstraat.

Een woordvoerder van HTM kan niet zeggen hoe lang de stremming in de Jan van der Heijdenstraat gaat duren. Het vervoersbedrijf is afhankelijk van toestemming van de autoriteiten. Lijn 15 rijdt overigens wel weer volgens de gebruikelijke route. Reizigers tussen Delft en Den Haag kunnen ook reizen via NS en dan op station Hollands Spoor overstappen op bus of tram. Het advies is om de website HTM.nl en de Twitterberichten van HTM in de gaten te houden.