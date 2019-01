Deel dit artikel:













Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in voormalig café In het pand is brandschade. Foto: Politie Kaag en Braassem

NOORDEN - In een oud café in Noorden bij Nieuwkoop is afgelopen weekend brand geweest. De politie denkt dat er sprake is van brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen.

Het vuur brak in de nacht van zaterdag op zondag uit in het inmiddels gesloten café de Noordse Plassen aan de Voorweg in Noorden. Mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd om de politie te bellen. LEES OOK: Eigenaar afgebrand dorpscafé 't Leeuwtje in Noorden: 'Ik ben alles kwijt'