Scherven rapen na gasexplosie: 'Ik dacht dat er een bom was gevallen'

DEN HAAG - Geen verkeer, alleen het geluid van bezems en glas dat wordt geveegd. Een vreemde gewaarwording aan de normaal zo drukke Jan van der Heijdenstraat in Den Haag, de dag na de grote gasexplosie die een aantal panden wegblies.

'Ik dacht dat er een bom was gevallen', zegt een man die toch echt te jong is om de oorlog bewust te hebben meegemaakt. Ook zijn ruiten liggen eruit. Hij is even naar buiten gelopen om zijn auto goed te bekijken. 'Geen grote schade zo te zien, alleen wat glas dat over de auto ligt.' Dat glas ligt wel over de hele auto verspreid, van dak tot motorkap.



De Jan van der Heijdenstraat is ruim afgezet, het verkeer zoekt een alternatieve route, de tram wordt omgeleid, de rails zijn geblokkeerd met 'kallen', een soort blokken om te voorkomen dat de wissels de trams toch richting rampgebied sturen. Straatvegers zijn vele tientallen meters rond het pand aan het vegen. Overal zie je platen hout tegen de ramen, midden op straat staan nog steeds de autowrakken die als eerste onder het puin vandaan kwamen en aan de kant werden gezet. De kraan is weg, de ambulances en brandweerwagens ook, voor het eerst heb je vrij zicht op de gapende wond in de gevel.



'Iedereen dacht dat de buurman ruzie had'

In de Drebbelstraat tegenover de puinhopen lijkt het gewone leven te worden hervat. Toch zie je alle mensen met elkaar praten. Een man die zijn brommer pakt om weg te rijden buigt zich nog even naar een vrouw met kinderwagen. Ze kijken naar de overkant. Je weet waar het over gaat.

'Ik dacht dat de buren ruzie hadden, dat de buurman viel', zegt een buurtbewoonster die honderden meters verderop woont. 'Een zware doffe klap en het huis trilde.' Net als de hele buurt, stond ook de buurtbewoonster om 16.10 op straat om te kijken wat er gebeurde.



'Het is onwerkelijk'

'Je gaat toch raar slapen. En kort. Nadat je alles hebt gecontroleerd.' De buurtbewoonster staat erbij alsof de wereld er in één dag anders is gaan uitzien. En dat klopt ook, op dat kleine stukje Den Haag. 'Het is onwerkelijk, echt, onwerkelijk.'

