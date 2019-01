Celstraffen voor overval op huis Raymond van Barneveld

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft maandag celstraffen tot twee jaar opgelegd aan drie mannen voor de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld, afgelopen juni. Daarbij raakte Silvia, de vrouw van de darter, gewond. Zij wist, alleen gekleed in een handdoek, te ontsnappen. De straffen zijn lager dan de eisen.

Bij de uitspraak was alleen verdachte A. aanwezig. Hij kreeg een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Er was drie jaar tegen hem geëist. Hij hoeft niet meer terug de cel in. Tegen H was vijf jaar cel geëist, hij moet twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk, de cel in.



Tijdens de zitting twee weken geleden vertelden de dochters van Silvia namens hun moeder, dat zij 'doodsangsten had uitgestaan'. De overval heeft nog altijd een grote impact op haar leven. De vrouw van de darter werd geschopt, geslagen en aan haar haren van de trap getrokken.

Een van de overvallers zou ook gedreigd hebben haar dood te schieten als ze hem niet de kluis zou wijzen. De overvallers gingen er vandoor met onder meer een tas, een iPad en oorbellen.



Geweld gebruikt

Justitie vond bewezen dat twee van de verdachten geweld gebruikten tijdens de overval. Tegen verdachten Yassine el H. (25) en Yassir A. (24) werd 5 jaar en 3 jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist.

Mikey B. (25) , die geen geweld zou hebben gebruikt, heeft 177 dagen in voorarrest gezeten. Hij hoeft wat het OM betreft niet terug naar de gevangenis - de officier van justitie eiste 300 dagen cel, waarvan 123 voorwaardelijk. De verdachten zelf ontkennen geweld gebruikt te hebben.