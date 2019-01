Deel dit artikel:













Brandweer haalt kat Pip uit huis na instorting in Den Haag Kat Pip zat sinds de explosie in huis. Foto: District8 Foto: Omroep West

DEN HAAG - Uit een van de ontruimde huizen in de Haagse Jan van der Heijdenstraat is maandagochtend een kat gehaald. Het diertje zat al sinds zondagmiddag alleen in het pand nadat het naastgelegen portiek volledig was ingestort.

Brandweerlieden zijn op aanwijzen van de moeder van het baasje van de kat naar binnen gegaan. Een paar minuten later kon de vrouw worden herenigd met het dier. Met een knuffel werden de brandweerlieden bedankt voor hun hulp. De Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak werd zondagmiddag kort na 16.00 uur opgeschrikt door een explosie in een huis. De gevel werd weggeblazen en het complex stortte in. Tien mensen raakten gewond.

Operatie Een van de slachtoffers heeft bijna acht uur onder het puin gewacht op hulp. De 28-jarige Sherwien raakte bedolven en kon pas kort na middernacht door de hulpdiensten worden gered. Volgens zijn neef is hij geopereerd aan beide benen en gaat het naar omstandigheden redelijk met hem. LEES OOK: Scherven rapen na gasexplosie: 'Ik dacht dat er een bom was gevallen'