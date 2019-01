Explosie Den Haag: 'Sherwien geopereerd aan beide benen'

DEN HAAG - Het gaat naar omstandigheden redelijk met Sherwien. Dat zegt zijn neef Wiekash Ramgolam. De 28-jarige Sherwien lag zondag acht uur bekneld nadat een deel van de portiekflat in de Jan van der Heijdenstraat instortte na een explosie.

'Sherwien is inmiddels geopereerd aan zijn beide benen en de operatie is goed verlopen', zegt zijn neef Wiekash Ramgolam. 'Hij ligt op de intensive care. In de loop van de dag moet duidelijk worden wat de artsen zeggen over het vervolgtraject. Datzelfde geldt voor mijn oom en tante.'

De ouders van Sherwien en dus de oom en tante van Wiekash raakten ook gewond door de explosie. Sherwien woont met zijn ouders op de begane grond van het ontplofte pand. Zijn vader en moeder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vader heeft brandwonden opgelopen en zijn moeder is in shock.



Kruipruimte

Vermoedelijk is Sherwien zondagmiddag door de explosie, door de vloer van de woonkamer van het huis gezakt. Hij lag bijna acht uur lang in een soort kruipruimte. Een reddingshond wist hem uiteindelijk te bereiken en bracht hem een portofoon. Op die manier hadden de reddingswerkers contact met hem. De reddingsoperatie moest gebeuren met grote voorzichtigheid, vanwege de instabiele staat van de portiekwoning.

Een eerste reddingspoging om Sherwien onder het puin vandaan te halen mislukte en de brandweer heeft toen een sloopkraan ingezet. Rond middernacht werd Sherwien op een oranje brancard uit het pand gedragen en naar het ziekenhuis gebracht.