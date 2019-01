Leidse oud-hoogleraar in opspraak door manipulatie subsidieaanvragen

LEIDEN - Een hoogleraar in Leiden heeft 'de wetenschappelijke integriteit geschonden', onder meer bij subsidieaanvragen. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Universiteit Leiden concludeert dat na onderzoek. Volgens sommige media gaat het om emeritus hoogleraar Adriana Bus, die volgens NRC Handelsblad het onderzoek inmiddels heeft bekritiseerd.

De CWI heeft voor het onderzoek vertrouwelijk met vijf (voormalige) medewerkers gesproken. Daarbij bleek onder meer dat de hoogleraar subsidieaanvragen deed uit naam van mensen die er niet per se mee te maken hadden, maar die de kans op subsidie wel groter maakten.

In een interne mail schreef de hoogleraar hierover: 'Ik bekijk steeds wat strategisch het beste is en dat ga ik hier ook doen. Waarschijnlijk moet de aanvrager een vaste medewerker zijn en het kan zelfs zijn dat ik [naam medewerker 2] of [naam medewerker 3] ga opvoeren hoewel ze er niets mee van doen hebben en zullen hebben'.



Geen beloning

De CWI stelt in het rapport ook dat het is voorgekomen dat een medewerker op een subsidieaanvraag werd opgevoerd als onderzoeker en ook daadwerkelijk het onderzoek uitvoerde, 'maar dat deze geen gelden ontving uit de subsidie en ook niet op een andere wijze werd gecompenseerd'.

Dezelfde hoogleraar ging ook losjes om met het vermelden van auteurs bij publicaties en symposiumbijdragen. Zo werden de namen van medewerkers weggelaten bij publicaties die waren gebaseerd op hun eigen werk.



Schadelijk voor carrière

Volgens de Commissie Wetenschappelijke Integriteit is deze manier van handelen strijdig met de gedragscode en het beleid van wetenschappelijke tijdschriften. Bovendien is 'hiermee geen recht gedaan aan de wetenschappelijke arbeid van medewerkers', wat volgens de commissie schadelijk kan zijn voor hun wetenschappelijke carrière.

De hoogleraar die wordt genoemd, Adriana Bus, is in 2016 met emeritaat gegaan. Zij werkte tot die tijd bij het Instituut voor Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Het werkklimaat daar werd in een rapport uit 2017 'ijzig' genoemd en er zou een angstcultuur heersen. Dat leidde destijds tot het vertrek van twee hoogleraren pedagogiek: Marinus van IJzendoorn, leerstoel gezinspedagogiek, en Marian Bakermans-Kranenburg. Hoogleraar Bus is de levenspartner van IJzendoorn. Bus was na haar emeritaat verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. NRC schrijft dat de VU aan deze samenwerking een eind heeft gemaakt.



Bus in beroep

NRC Handelsblad meldt dat de oud-hoogleraar zich inmiddels heeft verweerd via een persbericht, waarin zij aankondigt in beroep te zullen gaan bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Zij stelt dat de CWI niet correct hoor- en wederhoor heeft toegepast en zich heeft gebaseerd op anonieme klachten. De krant citeert haar: 'Dit is een werkwijze die een 444 jaar oude universiteit onwaardig is'.

