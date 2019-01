Deel dit artikel:













Crowdfundingsactie omgekomen Chinese student succesvol Maolin Zhang | Foto: Universiteit Leiden

LEIDEN - De crowdfundingsactie die de vakgroep Sterrenkunde van de Universiteit Leiden heeft opgezet voor de ouders van de omgekomen Chinese student Maolin Zhang is een groot succes. Inmiddels is er bijna 60.000 euro opgehaald. Het streefbedrag was 45.000 euro, maar de actie blijft open. Volgens de initiatiefnemers betekent elke bijdrage een dag, een week, een maand of zelfs een jaar langer zekerheid voor de ouders van Maolin.

De 27-jarige Maolin Zhang kwam op 17 januari om het leven bij de brand in een pand aan de Stationsweg in Hillegom. De Chinese student wilde, als enig kind, na zijn studie zijn ouders financieel ondersteunen. Omdat dat niet meer kan wilde zijn vakgroep met de crowdfundingsactie ervoor zorgen dat zijn ouders in China toch nog een 'pensioen' hebben. De gemeente Hillegom organiseert op initiatief van buurtbewoners komende donderdag een herdenking voor de 27-jarige Chinees Maolin Zhang. Er zal worden gesproken door initiatiefneemster Annemiek Cornelissen, burgemeester Arie van Erk en Eline Bruijnzeel, de buurvrouw van Maolin. Daarna is er een minuut stilte. De herdenking vindt plaats in de buurt van de uitgebrande woningen aan de Stationsweg. LEES OOK: Bloemen voor slachtoffer van woningbrand in Hillegom