'Liever een kunstcatalogus, dan de Donald Duck', kunstexpert geboren in antiek

DEN HAAG - Wie denkt waardevol Delfts aardewerk van oma geërfd te hebben, helpt Tom Angevaren (39) graag uit de droom. '95 procent van wat ik langs zie komen is niks', zegt de kunstexpert van het tv-programma Tussen Kunst & Kitsch. Sinds vijf jaar taxeert hij porselein, volkskunst en meubelen in het programma. 'Leuk werk, vooral om over de achtergrond van antiek te vertellen.'

In zijn atelier in Den Haag is hij het liefst. Tussen het antiek dat hij samen met zijn vader verzamelt en verkoopt voelt Tom Angevaren uit Voorburg zich gelukkig. 'Toen ik twee jaar oud was hielp ik mijn vader al in de werkplaats. Ik sliep in een antieke wieg, en nog steeds breng ik mijn nachten door in een antiek bed.'

In plaats van de Donald Duck, las hij geschiedenisboeken en kunstcatalogi. Van zijn eerste spaargeld kocht hij geen spelcomputer, maar Delfts aardewerk. Door die gedrevenheid ziet hij inmiddels in een seconde of iets echt of nep is.



Zeer zeldzaam doosje

5 jaar geleden werd hij via via gevraagd om in te vallen bij het populaire kunstprogramma van de AVROTROS. Sindsdien is hij in 2 tot 4 afleveringen per seizoen te zien, voornamelijk als expert in Europees porselein. Naar een aflevering van Tussen Kunst & Kitsch kijken zo'n 1.5 miljoen mensen.

In die jaren heeft Angevaren veel kitsch voorbij zien komen en slechts heel af en toe zat er iets unieks tussen: 'In Groningen kwamen mensen binnen die Chinees porcelein in een oud doosje met balijnen hadden zitten. Dat porcelein bleek waardeloos te zijn, maar het doosje waar het in zat bleek 5.000 waard te zijn.'



Emotionele waarde

Maandag was Angevaren voor opnames in het Stedelijk Museum in Schiedam. De plek waar het 5 jaar geleden voor hem begon. Ondanks dat veel van de spullen die mensen meenemen niet ultieme kunstschatten blijken te zijn, vindt Tom het toch fijn dat mensen de spullen meenemen. 'Ik vertel graag over de achtergronden, en daar hebben de mensen ook recht op. Voor hen heeft een stuk soms emotionele waarde en daar moet je wel goed mee omgaan.'

Komend najaar zijn de opnames die gemaakt zijn in Schiedam te zien, in een nieuwe serie van het kunstprogramma