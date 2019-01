Doneeracties voor gedupeerden explosie: 'Sommige mensen hebben niks meer'

DEN HAAG - Bewoners van de Haagse wijk Laak zijn nog maar amper bekomen van de schrik na de explosie in de Jan van der Heijdenstraat. Tóch komen betrokken buurtbewoners al in actie om hun wijkgenoten een hart onder de riem te steken. Zowel financieel als met praktische spullen en onderdak.

'Sommige mensen hebben van het een op het andere moment geen huis, geen spullen en geen kleding meer', zegt Tatjana Simons, die de actie 'Laak voor en met elkaar' na de verwoestende explosie heeft opgezet. 'Er is niets meer over van hun hebben en houden.'

Samen met wat andere buurtbewoners wil Simons in actie komen voor de gedupeerden. 'Alle kleine beetjes helpen. En als mijn huis groot genoeg was, dan mochten ze allemaal bij me komen slapen.' Volgens haar laat een gebeurtenis als deze goed zien hoe hecht de buurt is. 'Ons kent ons. En iedereen komt bij elkaar en helpt elkaar.'



'Lief zijn voor elkaar'

Simons hoopt op een goede opbrengst. 'We vragen mensen te doen wat ze kunnen doen. Laten we een beetje lief zijn voor elkaar.' De actie van 'Laak voor en met elkaar' is via deze website te vinden. Verder heeft de initiatiefneemster het Rode Kruis gevraagd om enkele collectebussen beschikbaar te stellen.

Ook via Facebook zijn er initiatieven. Zo bieden mensen sinds zondagavond onder meer onderdak, eten en drinken, kleding, toiletartikelen en servies aan.

