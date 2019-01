Egyptisch museum zoekt hulp bij Rijksmuseum van Oudheden

LEIDEN - Het Egyptisch Museum in Caïro heeft voor een grootscheeps vernieuwingsplan samenwerking gezocht met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De Egyptenaren willen hun gebouw, aanbod, beheer en onderzoek een moderne impuls geven om zich op de kaart te zetten als modern internationaal centrum voor educatie, wetenschap en vermaak.

Naast het Rijksmuseum voor Oudheden gaat Caïro ook samenwerken met grote musea in Turijn, Londen, Parijs, Berlijn en Rome. De hulp uit Europa wordt geboden onder aanvoering van het Turijnse Museo Egizio. De Europese Unie steekt er 3,1 miljoen euro in.

Het Egyptisch Museum in Caïro herbergt de belangrijkste collectie Egyptische oudheden ter wereld, waaronder de vondsten uit het graf van Toetanchamon en de mummie van Ramses II. Maar het meer dan honderd jaar oude museum is inmiddels in meerdere opzichten flink verouderd.



Directeur is heel trots

Wim Weijland, de directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden, is heel erg trots dat zijn museum aan de zijde van zulke grote musea met zulke beroemde Egypte-collecties meewerkt aan de vernieuwingen in het walhalla van de egyptologie. 'Het is mede te danken aan de inspanningen van RMO-deskundige Lara Weiss', zeg Weijland.

De Leidenaren gaan samen met de Egyptenaren een modern publicatie- en onderzoeksbeleid ontwikkelen en een voorstel maken voor een nieuwe inrichting van de zalen over de perioden van voor de farao's. 'Maar we gaan ons ook buigen over de inrichting van de museumwinkel', aldus de directeur.

