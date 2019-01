Bertens klimt naar plek acht op wereldranglijst

WATERINGEN - Ondanks haar vroege uitschakeling op de Australian Open heeft Kiki Bertens weer een plek winst geboekt op de de wereldranglijst. De 27-jarige Westlandse vond haar naam maandag terug op de achtste plek, opnieuw een verbetering van haar hoogste ranking. Bertens strandde in Melbourne al in de tweede ronde, maar profiteerde van de eveneens vroege aftocht van titelverdedigster Caroline Wozniacki.

De Deense tennisster versloeg de Wateringse Bertens vorig jaar in de derde ronde en stoomde vervolgens door naar de titel. Wozniacki bleef nu zelf steken in de derde ronde. De 28-jarige Deense viel daardoor op de wereldranglijst terug van de derde naar de negende plaats.

Naomi Osaka won na de US Open ook de Australian Open en mag zich nu voor het eerst de nummer 1 van de wereld noemen. De 21-jarige Japanse won in de finale van Petra Kvitova uit Tsjechië, die van zes naar twee ging. De Roemeense Simona Halep zakte van de eerste naar de derde plaats.



Djokovic steviger in zadel

Bij de mannen verstevigde Novak Djokovic zijn koppositie door de Australian Open voor de zevende keer te winnen. De Serviër overklaste in de finale Rafael Nadal, de Spaanse nummer twee van de wereld. Roger Federer, de afgelopen twee jaar winnaar in Melbourne, zakte van de derde naar de zesde plek. De 37-jarige Zwitser werd nu al in de vierde ronde uitgeschakeld. Robin Haase bereikte op het Australische grandslamtoernooi voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde. Op de mondiale ranking leverde dat de Hagenaar vier plekken winst op, van 58 naar 54.