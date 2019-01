Inspectie grijpt in bij particuliere botoxkliniek Expat bv

DEN HAAG - Voor botox- en fillerbehandelingen kun je de komende tijd niet terecht bij de particuliere kliniek Expat Med. bv. Dit bedrijf, met naast Den Haag vestigingen in Eindhoven en Amsterdam, mag van de gezondheidsinspectie voorlopig geen ingrepen meer uitvoeren.

Het bedrijf richt zich vooral op patiënten met een Oost-Europese achtergrond en biedt naast botox- en fillerbehandelingen ook injecties in gewrichten en verwijdering van afwijkend baarmoederslijmvlies.

De inspectie zegt dat er op negen onderdelen verbeteringen moeten komen. Er zijn verscheidene organisatorische tekortkomingen gevonden en ook is het niet overal even schoon.



Wel de papieren, niet de taal

De medisch specialisten, afkomstig uit Polen, hebben wel de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist. Ze moeten binnen een jaar beter Nederlands kunnen spreken en schrijven, is één van de eisen van de inspectie. Dan kunnen ze beter communiceren met Nederlandse collega's.

Na een eerder bezoek van de inspectie, in februari 2017, werden tekortkomingen op alle getoetste onderdelen in de zorgverlening geconstateerd. Later bleek dat de kliniek onvoldoende verbeteringen had doorgevoerd, maar nog steeds de ingrepen uitvoerde. Dat is nu dus verboden. De kliniek krijgt vier maanden om de meeste tekortkomingen op te lossen.