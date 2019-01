Bewoners ingestorte panden Den Haag zijn alles kwijt

DEN HAAG - De bewoners van de drie ingestorte panden in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag zullen niets meer terugzien van hun persoonlijke eigendommen. Volgens Stichting Salvage, die namens de verzekeraars optreedt, worden de huizen gesloopt en is alles verloren.

'Door de instabiliteit is het hele complex niet bewoonbaar, niet bruikbaar en niet te betreden', zegt Ton Mol, coördinator bij Salvage. Het ingestorte gedeelte wordt nu volledig gesloopt en weggehaald. 'Daarmee creëren we stabiliteit. Dan worden het eigenlijk twee aparte delen en mogelijk kunnen we dan wel in die panden.'

Volgens Salvage is vooral de achterkant van het complex een risico, omdat de muren daar door de explosie op instorten staan. Er wordt geprobeerd om die muren naar voren te halen, zodat ze niet naar achteren tegen andere woningen vallen.



Achterliggende panden

'De insteek is dat we de achterliggende panden vandaag bewoonbaar krijgen', vertelt Mol. 'Dus zodra het hier gesloopt is kunnen we daarachter ramen gaan dichttimmeren.' Mol kan nog niet zeggen hoe laat de bewoners van de achterliggende huizen eventueel terug kunnen.

De mensen die in de Jan van der Heijdenstraat wonen en geëvacueerd moesten worden, kunnen maandag nog niet terug naar huis. Mol: 'Die zijn nog niet bewoonbaar. In ieder geval tot morgen.'

