Zeven jaar cel geëist voor 'waterboarding'-woningoverval in Rijswijk

Overval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel tegen een 44-jarige verdachte van een woningoverval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk. Een bewoner werd hierbij onderworpen aan 'waterboarding', een foltertechniek waardoor iemand het idee heeft te verdrinken.

Op 10 februari 2017 werd een bewoner van de Caan van Necklaan in Rijswijk zijn woning ingeduwd door twee mannen. Hij kreeg klappen en stroomstoten en werd naar zijn slaapkamer gesleurd. Er zou vervolgens ook nog een derde man de woning binnen zijn gekomen.

De overvallers bonden het slachtoffer vast aan zijn bed en gooiden water over zijn hoofd. Tegelijkertijd werd zijn mond dichtgesnoerd. Daardoor kreeg het slachtoffer het idee dat hij zou verdrinken.



Amerikaanse televisieserie

'De overvallers zijn vrij professioneel te werk gegaan', zei de officier van justitie maandag op de zitting over het waterboarden. 'Zoiets verwacht je alleen maar in Amerikaanse televisieseries, zo'n vreselijke overval.'

Volgens het OM wilden de overvallers weten waar gestolen spullen uit Shurgard-boxen in Delft waren gebleven. Het ging waarschijnlijk om drugs of wapens. Het slachtoffer werkte bij Shurgard. De overvallers gingen er daarom ten onrechte van uit dat hij meer wist van de diefstal, zo denkt het OM.



'Een keurige burger'

Het slachtoffer wist echter van niets. 'Hij is een keurige hardwerkende burger', verklaarde de officier van justitie maandag op de zitting over het slachtoffer. Toen de overvallers dat ook doorhadden, verlieten ze zijn woning.

De 44-jarige verdachte uit Amsterdam gebruikte een van de boxen van Shurgard in Delft die waren opengebroken. Uit zijn telefoongegevens blijkt volgens het OM dat hij op 10 februari 2017 om 18.30 uur, het tijdstip van de overval, in de omgeving van de Caan van Necklaan was.



Auto bij overvallen woning

'Dit is mannenpraat, maar ik was in mijn auto met een mooi meisje', gaf de ontkennende verdachte maandag bij de rechtbank als verklaring. Zijn auto stond toevallig niet ver van de overvallen woning. Het DNA van de tweede verdachte, een 32-jarige man uit Spijkenisse, werd door de politie aangetroffen op de tie-raps die tijdens de overval zijn gebruikt om het slachtoffer vast te binden.

Tijdens de zitting maandag erkende de officier van justitie dat er geen ander bewijs tegen hem was. Justitie vraagt daarom vrijspraak voor deze man. De uitspraak van de 44-jarige verdachte is over twee weken.