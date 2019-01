Burgemeester Krikke: 'Mensen pas terug als het veilig is'

DEN HAAG - Nog drie mensen die zondagmiddag gewond raakten bij de explosie in de Jan van de Heijdenstraat in Den Haag liggen op de intensive care. Dat zegt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Bij de explosie werd de gevel van een portiekflat van drie verdiepingen eruit geblazen. Verschillende mensen moesten onder het puin vandaan worden gehaald. Een bewoner van de benedenverdieping lag uren in een soort kruipruimte voordat gespecialiseerde reddingswerkers hem konden bereiken.

Over de oorzaak is nog altijd weinig bekend. Krikke: 'We gaan op dit moment uit van een gasexplosie. Dat is zoals we er nu naar kijken. Maar om dat zeker te weten, en ook om te kijken wat daar dan de oorzaak van geweest is, doen politie en het OM onderzoek', aldus de burgemeester.



Pas naar huis als het veilig is

Mensen die niet terug naar huis kunnen worden door de gemeente opgevangen. Ze zitten voorlopig in een hotel. Hoelang ze daar moeten blijven, weet Krikke niet. 'We kunnen ze alleen maar laten teruggaan als de situatie veilig is.'

De gemeente heeft ieder gedupeerd gezin een zogenoemde casemanager toegewezen. Dat is iemand waar ze terechtkunnen met vragen over schadevergoedingen en huisvesting, maar ook voor andere vragen. 'Langzamerhand begin je te begrijpen wat je is overkomen en dan komen er ook weer nieuwe vragen', zegt Pauline Krikke.

