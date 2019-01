Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ricardo Kishna maakt na kruisbandblessure eerste minuten voor ADO Den Haag Ricardo Kishna is terug na zijn knieblessure. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Ricardo Kishna gaat maandagavond zijn eerste minuten in het ADO Den Haag-shirt na zijn kruisbandblessure maken. De aanvaller staat in de basis van Jong ADO Den Haag, dat in Tilburg om 18.30 uur speelt tegen Jong Willem II.

Kishna liep in september 2017 een kruidbandblessure op en ging een maand later onder het mes in Amerika. Na zestien maanden blessureleed keert de van Lazio Roma gehuurde buitenspeler dus weer terug. Zijn laatste wedstrijd was op 17 september 2017 thuis tegen tegen Ajax (1-1). Een week eerder debuteerde hij in Tilburg tegen Willem II.