Mauritshuis trapt het Rembrandtjaar af met nooit eerder vertoonde schilderijen Rembrandt van Rijn, De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp (1632) | Foto: Mauritshuis

DEN HAAG - Voor de eerste keer zullen alle achttien schilderijen die ooit als Rembrandt in de collectie zijn gekomen te zien in het Mauritshuis. Dus ook schilderijen waarvan later is gezegd dat ze niet door Rembrandt zijn gemaakt. Met de tentoonstelling 'Rembrandt en het Mauritshuis' luidt het Haagse museum het Rembrandtjaar in. Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de van oorsprong Leidenaar is overleden. Meerdere Nederlandse musea zullen hier in 2019 uitgebreid aandacht aan besteden.

Tijdens de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis zullen beroemde topstukken als Saul en David, De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp en zijn laatste Zelfportret (uit 1669) worden getoond. Daarnaast zijn ook schilderijen te zien, die niet langer worden toegeschreven aan Rembrandt. Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld. Rembrandt van Rijn (1606-1669) was tijdens de Gouden Eeuw een van de meest veelzijdige en invloedrijke schilders. Hij schilderde meer dan driehonderd schilderijen met een grote hoeveelheid aan onderwerpen. Ooit begon hij in zijn geboortestad Leiden, maar hij verhuisde al vroeg naar Amsterdam. In de laatste jaren van zijn leven maakte Rembrandt veel van zijn beste werken. De schilderijen getuigen volgens het Mauritshuis van een diep psychologisch inzicht.

Rijksmuseum en De Lakenhal Voor het Rembrandtjaar werkt het Mauritshuis samen met andere grote Rembrandtmusea in Amsterdam en Leiden. Op 15 februari wordt in het Rijksmuseum de tentoonstelling Alle Rembrandts geopend. Zoals de titel al doet vermoeden zullen hier alle Rembrandts uit de collectie worden getoond. Vanaf 11 oktober volgt hier vervolgens de bijzondere expositie Rembrandt-Velázquez, met werken van Rembrandt, Velázquez, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera uit het Madrileense Museo del Prado. Het Leidse museum De Lakenhal sluit het herdenkingsjaar af met de tentoonstelling De Jonge Rembrandt 1624-1634. In het na de verbouwing heropende museum wordt een overzicht gegeven van zijn vroegste werk. Zo zijn bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland te zien, zoals Man in Oriental Costume ('The Noble Slav') uit de collectie van het Metropolitan Museum New York. Ook zijn de twee werken van Rembrandt uit de eigen collectie van Museum De Lakenhal te zien: Rembrandts vroegst bekende werk Brillenverkoper (ca. 1624) en Historiestuk met zelfportret van de schilder (1626). De tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis wordt donderdag geopend door prinses Beatrix en is nog te zien tot en met 15 september.