Celstraf geëist tegen Haagse loverboy voor oplichten meisjes

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft 48 maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk, geëist tegen een 20-jarige Hagenaar. De man buitte als loverboy twee meisjes uit, waarvan er één in de prostitutie belandde.

Volgens het Openbaar Ministerie ging de Hagenaar te werk als een klassieke loverboy. Eerst een kwetsbaar meisje inpalmen en verliefd laten worden door veel aandacht te geven, om haar vervolgens uit te buiten voor financieel gewin.

Zo ging het volgens de officier van justitie ook bij een 17-jarig meisje uit Eindhoven. De twee leerden elkaar kennen via Instagram. In een vlaag van verliefdheid stuurde het meisje hem na enige tijd naaktfoto's, zegt de officier.



Pinpas ouders

Vervolgens sloeg het leuke contact om. De verdachte zou gedreigd hebben de foto's van het meisje uit Eindhoven online te zetten als zij hem niet betaalde. Omdat het meisje zelf nauwelijks geld had, dwong hij haar volgens justitie de pinpas en pincode van haar ouders te geven. Zo verdwenen er duizenden euro's van hun rekening.

Daarna ging de Hagenaar nog een stap verder. Hij maakte uit naam van het meisje een seksadvertentie aan op een website. Het OM gaat er niet van uit dat het tot echte seksafspraken is gekomen. Maar via de website moest het meisje wel telkens naaktfoto's verkopen en de opbrengst daarvan aan hem afdragen.



Negen klanten per dag

Bij een ander meisje ging hij volgens justitie verder. Het lukte de verdachte het 18-jarige slachtoffer de prostitutie in te dwingen. In hotels ontving zij soms wel negen klanten per dag, vaak voor onbeschermde seks, ook als zij ongesteld was of pijn had. Het verdiende geld moest zij vrijwel geheel aan hem afdragen.

Volgens justitie mishandelde de verdachte haar ook. Zo sloeg hij het 18-jarige meisje en kneep hij haar keel dicht. Soms ging het er zo heftig aan toe dat klanten vroegen hoe zij aan haar littekens kwam, zegt de officier van justitie.



Verboden vuurwapenbezit

De zaak kwam aan het rollen toen bij de verdachte huiszoeking werd gedaan op verdenking van verboden vuurwapenbezit. Daarbij werden geen vuurwapens aangetroffen, maar wel 45 patronen.

Ook werd een laptop in beslag genomen waarop bewijs voor de uitbuiting werd gevonden. Uit emails blijkt dat hij de seksadvertenties beheerde, de seksdates regelde, de meisjes controleerde en het grootste deel van het geld inpikte.



Celstraf en boete

Tegen de verdachte werd 48 maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn slachtoffers ruim 24.000 euro aan schadevergoeding betalen. De uitspraak is over twee weken.

De verdachte deed er het zwijgen toe in de rechtbank. Het leed dat hij heeft veroorzaakt, lijkt hem niet te deren. Aangezien eerdere begeleiding door de jeugdreclassering vruchteloos is gebleken, ziet de officier van justitie het somber in.

