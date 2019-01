'Rijnsburg-coach Van Leeuwen reageert zo fel omdat hij teleurgesteld is in Sefa Kurt'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: de doelpunten van Katwijk en of het zondagvoetbal moet worden afgeschaft?

Willem, dit weekend zat je thuis en nam iemand anders je microfoon over. Heb je toch wat gezien van het amateurvoetbal?

'Ik heb alle samenvattingen en interviews gezien, dus dat zit wel goed. Katwijk scoorde weer na drie wedstrijden droog te hebben gestaan. Het meest opvallende was natuurlijk de comeback van Rijnsburgse Boys.'

Laten we daar dan maar mee beginnen. Hoe kijk jij naar het wisselvallige seizoen van Rijnsburgse Boys, waar er nu vooral om de wedstrijden heen veel te doen is?

'Ze zijn positief begonnen aan de tweede seizoenshelft. Drie wedstrijden gespeeld en daarin hebben ze zeven punten gepakt. Dat is een prima prestatie. Er zijn wat spelers weggegaan en wat spelers bijgekomen. In de wedstrijd tegen Jong Almere City vond ik die nieuwe aanvaller Zeldenrust echt een aanwinst.'

'Dat Frank Tervoert en Wesley Goeman zijn weggegaan ligt natuurlijk ook aan het nieuwe transferwindow. Ik ben er niet direct een voorstander van, maar nu het er is, dan moet je er als club ook gebruik van maken. Dat heeft Rijnsburg ook gedaan met die twee nieuwe aanvallers en een verdediger.'

'Ondanks die transfers heb ik het gevoel dat Rijnsburg een team is. Dat zie je op het veld, maar hoor ik ook van mensen op de club. Het teamgevoel zag je terug bij de 3-2. Iedereen ging juichen, van de doelpuntenmaker tot de reservespelers. Maar ook wat er voorafging aan dat doelpunt. Edo Knol haalt na die gelijkmaker de bal meteen uit het doel. Een gelijkspel was niet genoeg, de Uien wilden de winst.'

Van Leeuwen is de laatste weken duidelijk in de media. Zo vond hij dat Jordy Strooker twee keer stond te snurken en zei hij dat Sefa Kurt niet seniel was toen hij een contract tekende. Stel dat Kurt zich meldt op de Middelmors komende zomer. Is dat niet een raar begin van de samenwerking tussen Van Leeuwen en Kurt?

'Weet je, ik begrijp Wilfred wel in deze situatie. Hij heeft natuurlijk gelijk en zal teleurgesteld zijn. Kurt en Rijnsburg hebben gesprekken gevoerd en Van Leeuwen zal daar ook bij betrokken zijn geweest. Kurt is een prima voorstopper en dat is een positie waar Wilfred iemand nodig heeft.'

'Ik begrijp Kurt ook wel hoor. Ik heb die wedstrijd van Excelsior Maassluis gezien tegen GVVV en die mannen draaien echt een goed seizoen. Maar hij heeft met zijn volle verstand voor Rijnsburgse Boys gekozen.'

'Ik denk persoonlijk dat Rijnsburg dat contract moet opzeggen. Wat heb je aan een speler die niet wil. Ik denk dat het bestuur daar wel rekening mee zal houden.'

'Over dat Wilfred zo duidelijk is in zijn woorden. Dat is hij altijd al geweest. Nu was het over Jordi, straks over iemand anders. Dat is ook prima naar een speler of spelersgroep toe. Ze weten waar ze aan toe zijn.'

Eric Meijers moet niet in de videoclip van dat carnavalsnummer spelen Willem van Zuilen

VVSB is een andere club die veel bezig is op de transfermarkt. Ze verliezen afgelopen weekend met 4-0 van Jong Vitesse. Moet er nog iets bijkomen?

'Ik zou niet zo 1-2-3 weten waar. Die draaien gewoon een moeilijk seizoen. Ze moeten blij zijn dat concurrent Lienden afgelopen weekend ook verloor.'

'Dat Tervoert uiteindelijk voor VVSB koos, verbaasde mij niets. Voordat hij Rijnsburgse Boys tekende was hij in gesprek met VVSB. De TC heeft toen voor Arno Dijkstra gekozen. In de wandelgangen gaat nu het gerucht rond dat Dijkstra in beeld is bij SJC.'

'Tommy Bekooij neemt aan het einde van het seizoen afscheid bij VVSB. Ik verwacht hem bij Rijnsburg de komende zomer. Dat is puur gevoel. Misschien een beetje op basis van het feit Van Leeuwen en Bekooij bij VVSB altijd goed hebben samengewerkt.'

VVSB-trainer Eric Meijers zei in TV West Sport dat hij aan het einde van het seizoen maximaal drie punten achter Lienden wil staan. Wat vind jij van die doelstelling?

'Dat is heel erg realistisch. Ze gaan ook nog punten pakken. Het verschil is nu nog maar vijf punten. Hij was een prima gast in het programma. Hij zat daar zoals hij is. Eerlijk, open en bezeten van het spelletje.'

'Hij is natuurlijk door die documentaire beschadigd en gaat een carnavalsnummer opnemen met de Sjonnies. Al heeft hij er volgens mij geen grote rol in. Wat hij niet moet doen, en dat weet hijzelf ook wel; is meespelen in de eventuele videoclip. Dat raad ik hem af.'

Dan gaan we door naar Katwijk. Aanvoerder Robbert Susan zei dat ze de strijd om het kampioenschap eventjes parkeren. Dekken ze zich in op de Krom?

'Ze zitten natuurlijk wel in de wachtkamer. IJsselmeervogels en AFC moeten steekjes laten vallen voordat Katwijk zich weer bovenin kan melden.'

Denk je trouwens dat ze in paniek zijn geraakt de afgelopen weken omdat er niet gescoord werd?

'Als een eventueel titelkandidaat maak je daar natuurlijk wel druk om. Dat is logisch. In paniek zijn ze niet geraakt. Ze hebben veel scorend vermogen. Het is wel lekker dat ze nu scoorden. Nu maakten drie verschillende mannen de doelpunten. Maar het maakt natuurlijk niet uit wie de doelpunten maakt.'

Compliment aan Scheveningen-spits Tim Peters} Scheveningen verloor met 0-2 van IJsselmeervogels, maar had een gelijkspel verdiend. Hoe denk jij dat het seizoen van de Schollenkoppen verloopt? Ze lijken als herboren uit de winterstop te zijn gekomen.

'Als Scheveningen zo blijft spelen zoals ik zag in de samenvatting, dan zijn ze over vijf weken uit de problemen. Ze speelden bij vlagen fantastisch.' 'Dan wil ik het speciaal hebben over Scheveningen-spits Tim Peters. Die zit tegenwoordig eventjes op de reservebank. Toch de topscorer van vorig seizoen. Hij stelt zich perfect op.' 'Hij viel in en ging voor iedere bal. Dat verdient een compliment. Ook aan John Blok trouwens die dit soort dingen als een echte manager oplost. Tim is natuurlijk niet blij met deze rol.' Ook bij Quick Boys is het onrustig. Ze verliezen voor de tweede week achter elkaar. Komt dat ook omdat de assistent-trainer voor de groep staat en niet de eigenlijke trainer?

'Dat weet ik niet. Voor de echte Katwijkse jongens is Derek van der Plas natuurlijk een voorbeeld. Daar nemen ze echt wel iets van aan. Maar geen idee of het de andere spelers wat zegt.' 'Het wordt wel lastig voor ze om Noordwijk te achterhalen. Die zie ik nog weinig fouten maken als ik ze zo zie voetballen. Ze doen het fantastisch, maar het blijft voetbal.' 'Ze weten op de Duinwetering ook wel dat ze voor het kampioenschap moeten gaan. Maar dat ze daar niet uitroepen begrijp ik wel. Dat vergroot de druk alleen maar. Dat kan tegen je gebruikt worden.' 'Er zijn ook nog veel wedstrijden te spelen. Dus puntentechnisch zijn ze er nog lang niet. En laten we wel wezen: Noordwijk is een debutant in de derde divisie.' Bij die andere Noordwijkse club is Sjaak Polak trainer, maar voor volgend seizoen heeft hij nog niets. Wat kan hij volgens jou het beste doen?

'Dat moet je aan Sjaak zelf vragen. Dat weet hij het beste. Er gaat nog genoeg gebeuren. Er worden trainers ontslagen en er hebben genoeg goede trainers zonder club gezeten. Sjaak heeft het als trainer van SJC goed gedaan. Er komt wel weer een club voor hem.' [quote:Willem van Zuilen:Ik voorspelde vijf jaar geleden al dat het zondagvoetbal in onze regio ten dode is opgeschreven Willem van Zuilen

Dan over het zondagvoetbal. Steeds meer clubs maken de overstap naar het zaterdagvoetbal. Moet dat zondagvoetbal niet gewoon worden afgeschaft?

'Zover wil ik niet gaan. Ik voorspelde vijf jaar geleden al dat het zondagvoetbal in onze regio ten dode is opgeschreven. Nu maken Warmunda en VELO ook de overstap naar de zaterdag. Zondag is dan ook de ideale dag voor de familie of de eredivisie.'

'Ik begrijp wel dat mensen liever op zaterdag voetballen. Dan kun je zaterdagavond gaan en staan waar je wilt. Dan hoef je ook geen rekening met een wedstrijd te houden. De zondag is meer een dag voor lagere teams.'

'Je ziet het bij VVSB. Die spelen nu bijna altijd op zaterdag. De jeugd speelt dan voor die wedstrijden en blijft hangen. Op zondag nemen die vaak niet de moeite om te gaan kijken. De sportparken zijn drukker op zaterdag, er is meer ambiance.'

Vond je het trouwens niet opvallend dat de KNVB op donderdag het gehele competitieprogramma voor de lagere amateurelftallen er al uitgooide?

'Ik vond het eigenlijk wel begrijpelijk. Je voorkomt scheefgroei in de competitie. Achteraf is het een voorbarige beslissing. Ze hadden wellicht kunnen wachten tot vrijdagavond. Nu wist iedereen in ieder geval waar hij aan toe was.'

Zijn er nog meer dingen opgevallen?

''Dat trainers niet altijd hun beste spelers opstellen. Dat viel me gisteren bij Ajax en Feyenoord bijvoorbeeld op. Bij Ajax stond Klaas-Jan Huntelaar niet in de basis. Hij zal uiteindelijk niet hebben kunnen voorkomen dat Ajax er zo afging. Maar hij is veel meer in vorm dan Kasper Dolberg. Die kan geen potten breken. Laat Huntelaar beginnen en niet bij een 4-2 stand invallen.’

'Feyenoord heeft hetzelfde. Kenneth Vermeer is twee klassen beter dan Justin Bijlow. Laat hem dan voortaan keepen. Dat snap ik niet aan trainers van topclubs. Vermeer keepte tegen Ajax echt enorm goed. Die moet blijven staan. Die Bijlow moet ervaring opdoen zeggen sommigen dan. Dat vind ik onzin. De eredivisie is geen leerschool. Bijlow is niet slecht, maar in de eredivisie moet de beste speler keepen.'

Jens Toornstra moet bij Feyenoord ook vaker starten. Die zag ik een antal jaar geleden voor het eerst bij ADO Den Haag aankomen in een klein autootje. Hij was toen zo goed. Samen met Van Persie stak hij er in de klassieker met kop en schouders bovenuit.'