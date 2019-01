Gemeentemuseum zet modetraditie voort: Dior-expositie komt naar Den Haag

DEN HAAG - Het Gemeentemuseum in Den Haag komt in 2020 met een grote expositie over het werk en leven van modeontwerper Christian Dior. Een speciaal team werkt al een paar jaar aan de voorbereidingen, liet een woordvoerder maandag weten.

Welke stukken er komen te hangen kan het Haagse museum nog niet vertellen. Mogelijk zullen er in de collectie stukken bijzitten die nu te zien zijn in het Victoria & Albert-museum in Londen. Hier is onlangs de grootste Dior-expositie ooit geopend.

Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft de afgelopen jaren een traditie opgebouwd van grote mode-exposities. Een aantal jaar geleden was er ook al een tentoonstelling over het leven en werk van Franse modeontwerpster Coco Chanel. Momenteel is er een expositie te zien over 'Femmes Fatales' in de mode. Het thema voor de tentoonstelling van komend najaar is 'Let’s Dance'.

