'Het is mijn kindje, dit doet pijn', Haagse Karaoketaxi stopt ermee

DEN HAAG - De karakteristieke Haagse karaoketaxi stopt met rijden. Na ruim een jaar aanmodderen met een crowdfundingsactie die nauwelijks aansloeg en heel veel andere problemen, ziet eigenaar Ton Baggerman zich genoodzaakt de stekker eruit te trekken. 'Ik ben er kapot van.'

'Ik ben al zo lang aan het vechten. De problemen kwamen van allemaal verschillende kanten', vertelt Baggerman geëmotioneerd aan Omroep West. 'Ik zag het nu echt niet meer zitten. Een week geleden heb ik me daarom uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.'

Het einde van de taxi heeft volgens Baggerman veel verschillende oorzaken. Een voorbeeld zijn de vele boetes die hij opliep doordat de taxibus niet aan de milieuvoorschriften zou voldoen, wat voornamelijk in Amsterdam voor problemen zorgde. Ook de opkomst van taxidiensten zoals Uber was geen positieve ontwikkeling. 'Het begon met het vrijgeven van het beroep, toen iedereen zomaar taxichauffeur mocht worden', legt Baggerman uit. 'De concurrentie neemt alleen maar toe, de regering trekt zijn handen eraf en ik word afgemaakt.'



Crowdfuning voor nieuwe motor

Toen eind november 2017 de motor van de beroemde Karaoketaxi het ineens begaf, kwam de Haagse taxichauffeur helemaal in de problemen. Hij startte een crowdfundingsactie voor een nieuwe motor, maar die sloeg niet echt aan. 'De actie leverde zo'n duizend euro op. Uiteindelijk heb ik de rest, zo'n drieduizend euro, zelf betaald', vertelt Baggerman. 'Daar heb ik geld voor moeten lenen en daar heb ik nu nog steeds ellende van.'

Door de problemen met de motor heeft de taxi zo'n vier à vijf maanden stilgestaan. Ondanks dat de Karaoketaxi daarna wel weer heeft gereden, zelfs tot vorige week zaterdag, kwam de Hagenaar het lek niet meer boven. 'Weet je, de mensen zijn ook veranderd', verzucht Baggerman. 'De generatie van nu pakt de fiets of de scooter. Daarbij willen mensen veel meer dan vroeger weten hoeveel een ritje kost. Ik ben even duur als reguliere taxi's, dus als ik mijn prijs zeg gaan ze ze al snel verder bellen om te zoeken naar een goedkoper alternatief.'



Kapotte verlichting en kabels

Baggerman was naar eigen zeggen ook wel klaar met het gedrag van veel klanten. 'Elke maandag moest ik de schade opnemen van het weekend. De verlichting werd kapot gemaakt, kabels van de microfoon werden kapot getrokken, al die ellende', zegt hij boos. 'Ik ging me steeds vaker afvragen, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en waar doe ik het nog voor. Ik wil wel, maar het wordt me onmogelijk gemaakt.'

En dus zag hij geen andere uitweg meer dan ermee te stoppen en de Karaokebus te koop te zetten. 'Hij staat voor zesduizend euro op Marktplaats, maar er heeft nog geen hond gereageerd. Ik snap er niks van.'



'Het is mijn kindje'

Voor Baggerman breekt nu een moeilijke periode aan. 'Het is mijn kindje. Dit doet pijn. Ik heb er goede en slechte tijden mee gehad', zegt de Hagenaar emotioneel. 'Ik heb het achteruit zien gaan, maar dat het zover zou komen, had ik nooit verwacht.'

De Haagse taxichauffeur moet nog zes jaar tot zijn pensioen, maar met het verlies van zijn taxi, verliest hij ook zijn enige inkomstenbron. 'Ik weet het voor nu ook even niet. Ik had het idee om nog één keer alles in te zetten op een nieuwe taxi, een schoolbus. Maar ik heb er het geld niet voor en de bank wil niks lenen. Ik ga een pittige periode tegemoet.'