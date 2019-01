West Wekker: Buschauffeuse hoort straf voor dodelijke aanrijding

Deel dit artikel:













REGIO - Goedemorgen! Vandaag hoort buschauffeuse Marian den O. welke straf ze krijgt na het dodelijke ongeluk in Gouda vorig jaar. De 14-jarige Rondé kwam in de Thorbeckelaan om het leven nadat ze werd geraakt door de bus. Verder gaan we langs bij Ton Baggerman, die geen andere keuze had dan te stoppen met zijn karaoketaxi.

Wat kan je vandaag verwachten?

Buschauffeuse Marian den O. hoort vandaag welke straf ze krijgt voor het doodrijden van de 14-jarige Rhodé in Gouda afgelopen april. Tijdens een eerdere zitting bleek dat de Thorbeckelaan, waar het dodelijke ongeluk plaatsvond, te smal is. Toch vindt het OM dat Den O. schuld heeft aan het ongeluk, omdat er geen noodzaak was om op dat moment en op die plek in te halen. Er werd 240 uur werkstraf en een rijontzegging van negen maanden tegen haar geëist.

We gaan langs bij Ton Baggerman, eigenaar van de Haagse karaoketaxi. Baggerman zag zich door verschillende problemen genoodzaakt te stoppen met zijn bekende taxi. En dat doet na jaren hard werken behoorlijk pijn: 'Het is mijn kindje'.

Een 30-jarige Hagenaar verschijnt vandaag voor de rechter in Drenthe. Een 45-jarige eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen in Drenthe verongelukte 18 oktober, nadat hij volgens het Openbaar Ministerie was overvallen. De 30-jarige verdachte wordt verweten dat hij de restauranteigenaar overviel en hem meesleurde nadat die zich aan de auto van de Hagenaar vastklampte. De horecaondernemer overleed korte tijd later.

Het weer: De dag begint met perioden met zon. Later komt er echter steeds meer bewolking. Het wordt ongeveer vier graden.



Als aftrap van de Week van het Vergeten Kind reikt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag de Hartenhuis Awards uit. Deze prijs gaat ieder jaar naar een initiatief, opvanglocatie, groep of persoon die zich buitengewoon heeft ingezet voor kwetsbare kinderen in Nederland. De Week van het Vergeten Kind duurt van 29 januari tot 4 februari.

Vandaag gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak van de Haagse 'heroïnefamilie' verder. De vijf broers en hun zwager staan terecht voor het produceren van minstens vijfhonderd kilo heroïne en witwassen. Tijdens de eerste zitting maandag lieten de verdachten weinig tot niks los.

Helikopters van de politie en hulpdiensten dreigen hun landingsplaats op vliegvelden kwijt te raken. Hun aanwezigheid snoept te veel 'geluidsruimte' af van de commerciële vluchten, meldt het AD. De luchthavens, politie en grote ziekenhuizen eisen maatregelen van de politiek.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.



