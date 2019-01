Deel dit artikel:













Ricardo Kishna voelde spanning bij rentree: 'Heb er zestien maanden op gewacht' Ricardo Kishna maakte zijn debuut voor ADO Den Haag tegen Willem II. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Ricardo Kishna heeft maandagavond zijn eerste speelminuten bij ADO Den Haag weer gemaakt. Bij de beloften, die tegen Jong Willem II speelden, kwam hij ruim een half uur in actie. 'Hier heb ik zestien maanden op gewacht. Het is echt een lange weg geweest. Vooraf was er wel wat spanning, want je leeft er lang naartoe', reageerde hij na afloop.

Wel gaf Kishna aan dat het vertrouwen in zijn lichaam er nog niet helemaal is. ‘Daar moet ik meer goede stevige duels voor aangaan. Ik had bijvoorbeeld één momentje waarbij ik w;k twijfelde. En dat is toch onbewust nog wat voorzichtigheid. Of ik er zondag tegen Heracles bij ben? Geen idee. Eerst kijken hoe ik hier uit kom.' LEES OOK: Ricardo Kishna maakt na kruisbandblessure eerste minuten voor ADO Den Haag