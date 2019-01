Eerste buurtbewoners Jan van der Heijdenstraat terug naar huis

Een bewoonster bekijkt de ravage in de Jan van der Heijdenstraat. Foto: ANP

DEN HAAG - Bewoners van de Zacharias Jansenstraat en de Pasteurstraat die zondagavond niet terugkonden naar huis na de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag, konden maandagavond wel weer naar huis. Dat maakte de gemeente bekend.

Burgemeester Krikke van Den Haag laat in een korte verklaring weten: 'Ik snap heel goed dat het voor hen lang heeft geduurd, ik heb bewondering voor het geduld dat de bewoners hebben opgebracht.'

Bewoners van de Jan van der Heijdenstraat kunnen nog niet terug. 'Hen blijven we zo goed mogelijk steunen', zegt de burgemeester.



Geëvacueerd na explosie

Na de gasexplosie die zondagmiddag drie portiekwoningen vernielde, moesten mensen ook weg uit omliggende woningen. Mensen in de buurt waarvan de woningen ook beschadigd waren door de schokgolf mochten ook niet terug naar huis, omdat de gemeente eerst zeker wilde weten dat de constructie veilig was.

Gedupeerden worden opgevangen in een hotel in Den Haag.

