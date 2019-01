Weg te smal of een 'onvoorzichtige inhaalactie'? Uitspraak tegen chauffeuse na fataal ongeluk Gouda

GOUDA - De rechtbank in Den Haag beslist dinsdag of buschauffeuse Marian den O. (58) schuld heeft aan de dood van de 14-jarige Rhodé. Het meisje kwam op 16 april in de Thorbeckelaan in Gouda met haar fiets onder de bus van Den O. en overleed. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van negen maanden.

Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat de weg waarop het fatale ongeluk gebeurde in 2015 was aangepast. Daarbij werd een middengeleider zodanig verbreed dat de weg en het fietspad smaller werden dan de richtlijnen van de overheid. 'Het lijkt haast onmogelijk om daar met een bus niet over de fietsstrook te rijden', constateerde de rechter.

Toch vindt het Openbaar Ministerie dat Marian den O. schuld heeft aan het ongeval. Volgens de officier van justitie had Den O. moeten wachten met inhalen. 'Er was geen noodzaak om in te halen en ze kon niet veilig inhalen.'



'Een inschattingsfout met fatale gevolgen'

Haar advocaat betoogde dat Den O. een 'inschattingsfout met fatale gevolgen' had gemaakt, maar dat dit haar voor de wet nog niet schuldig maakte. Hij vind dan ook dat ze vrijgesproken moet worden. Marian den O. sprak zelf twee weken geleden over een 'noodlottig ongeval'. In tranen zei ze: 'Het had nooit plaats mogen vinden.'

De VVD in de Goudse raad stelde vragen aan het college na de rechtszaak. De partij wil weten hoe het zit met de aanpassing van de weg. PvdA en CDA in de gemeenteraad willen dat de gemeente snel knelpunten voor fietsers in beeld brengt en veiliger maakt.Volgens de fietsersbond in Gouda heeft de gemeente een extern bureau naar het fietspad laten kijken. Er zou een rapport klaar liggen met verschillende opties om het daar veiliger te maken.